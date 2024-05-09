محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع الجيش بدسوق بـ5 ملايين جنيه

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، فى تنفيذ المرحلة الأولى لرصف شارع الجيش، بمسطح 14 ألف متر، وبتكلفة 5 ملايين جنيه.

وتضمنت الأعمال تسوية وتمهيد وتجريف، ورفع مخلفات التجريف والأسفلت القديم، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

كلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال فى الوقت المحدد لها، ومراجعة البنية التحتية "، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024.



أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بجميع القطاعات الأخرى.