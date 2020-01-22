رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: دراسة شاملة للأصول غير المستغلة بالقليوبية

إستقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك في إطار حرص محافظة القليوبية على استغلال أصول الدولة غير المستغلة للإستفادة منها في إقامة مشروعات تعظم من قيم الاستثمار بالمحافظة لخلق فرص عمل وتنمية موارد المحافظة.

وقام المحافظ يرافقه رئيس جهاز تنمية التجارة بجولة تفقدية لعدد من المنشأت المملوكة للمحافظة وغير مستغلة حاليا ومن بينها مبنى السلخانة بمنطقة الرملة بمركز بنها ومبني سوق الإثنين بعزبة البرنس والطابق الثالث بالموقف متعدد الطوابق بمدينة بنها والمبنى الإداري التابع للموقف ثم المساحات الفارغة بنطاق مشروع بورصة الدواجن.





وأكد المحافظ خلال الجولة أن حسن استغلال هذه الأصول سيؤدى إلى زيادة الموارد الذاتية للمحافظة وإيجاد فرص عمل للشباب مشيرا إلى أن تلك المناطق التي تم المرور عليها بجولة اليوم تعد مرحلة أولى لأصول غير مستغلة بالمحافظة وسيتم البدء فورا بالتنسيق مع الجهات المعنية لحسن استغلالها للمنفعة العامة.





ومن جانبه أعرب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن سعادته لزيارة المحافظة مشيرا أن المحافظة زاخرة بالكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة للعديد من الأنشطة مؤكدا أنه سيتم عمل دراسة شاملة لتلك المناطق التي تم معاينتها وتحديد أنسب المشروعات التي تتناسب معها وتحديد الكيان القانوني للتشغيل والإدارة مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، ويعكس أرقام واقعية دقيقة تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة نحو التصرف الأمثل فى هذه الأصول بما يحقق النفع العام.