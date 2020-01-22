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حوادث

كسر بماسورة غاز بمحور المحمودية فى الإسكندرية وإصابة عامل باختناق

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
وقع كسر بماسورة غاز بمحور المحمودية، بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، اليوم، الأربعاء، مما أسفر عن إصابة عامل بحالة اختناق.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا بحدوث كسر بماسورة غاز بمحور المحمودية فى منطقة محرم بك وسط المدينة وإصابة أحد العاملين.

انتقلت قوات من إدارة الحماية المدنية، وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة لتأمين المارة.

بالفحص تبين أنه أثناء القيام بأعمال تطوير محور المحمودية اصطدمت احدى المعدات بمساورة غاز، مما أدى لحدوث كسر بها وتسرب الغاز، قبل أن يتمكن فنيو شركة الغاز من السيطرة على الكسر، ومنع التسرب.

أسفر الحادث عن إصابة أحد العاملين بشركة قريبة من الموقع بحالة اختناق، وتم تقديم الإسعافات الأولية له، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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