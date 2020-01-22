شاهد.. نصائح طبيبة نفسية للاستفادة من الإجازة لتنمية مهارات طفلك.. فيديو

قالت الدكتورة صفاء عراقى استشارى الطب النفسى، إن المذاكرة الكثيرة للأطفال طوال الوقت قد تسبب لهم ضغوط نفسية وقد تصل إلى حد التسبب فى عقدة لدي الطفل،، فلابد من وجود وقت مخصص للراحة والإجازة .

وأضافت الدكتورة صفاء عراقى خلال حوارها ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 أنه من الطبيعي أن تأخذ الأم ايضًا فترة اجازة مع الأولاد، مؤكدة ان بذلك تحافظ الأم على حالتها المزاجية والنفسية والجسدية ل أنه من المستحيل ان يكون لدى الأم او الطفل نفس القدر من النشاط والاستيعاب طوال الوقت قائلة : " الإجازة تؤهلك من جديد".

وتابعت استشارى الطب النفسى أنه لابد من الحفاظ على عدد ساعات النوم فى توقيت الساعة البيولوجية للحفاظ على حالتك النفسية والجسدية، بعيدا عن تغيير مواعيد النوم.