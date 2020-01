مش هلعب.. جنش يوجه رسالة تحفيز لـ عبدالله جمعة .. شاهد

نشر محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى نادى الزمالك عدة صور له من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتب "جنش" تعليقًا على الصور قائلاً: " الحمد لله 🙏🏻 💪🏻 ⌛️⚪️🔴⚪️ The first match soon إن شاء الله".





وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من الجماهير ومتابعيه وعلق بعضهم قائلاً: "ترجع بالسلامة - الحمد لله".







وعلق سعد سمير قائلاً: "ترجع بالسلامة يا رجولة ❤️".





وردّ عليه جنش "حبيبي يا فاكهه ربنا معاك وهترجع أقوى من الأول إن شاء الله ❤️💪🏻🙏🏻 " .





كما علق له عبدالله جمعة، قائلا: " a7la soon fe donya wlhi 🤟❤️👬 aboya ❤️💪🏻 ".





ليرد عليه "جنش" قائلاً: "اصحي للبوده 🤣🤩❤️ مش هلعب غير لما تخف".





كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن محمود عبدالرحيم “جنش” حارس مرمى الفريق الأبيض، لن يكون متواجدا خلال لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.





وأكد المصدر أن عدم قيد جنش بقائمة الزمالك الأفريقية، يمنعه من التواجد بالمباراة المقرّر إقامتها يوم 14 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.