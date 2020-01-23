AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سوهاج يضم إسلام فتحي مهاجم الترسانة

الخميس 23/يناير/2020 - 04:40 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب: رباب الهوارى
نجح مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة نشأت العريس رئيس النادي ، فى إتمام التعاقد مع إسلام فتحي لاعب الترسانة ،لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية من دورى القسم الثانى.

ووقع اسلام فتحى على عقود انضمامه لفريق سوهاج في حضور أحمد كشرى المدير الفنى للفريق ، وشريف شعبان مدير الكرة .

يذكر أن إسلام فتحى هو الصفقة الثالثة التي يتم التعاقد معها منذ تولي أحمد كشرى القيادة الفنية للفريق ،حيث نجح مجلس إدارة نادي سوهاج  ، فى اتمام التعاقد مع المهاجم الإيفواري يعقوبا كمارا مواليد ٢٠٠١، واللاعب أسامة رجب مدافع إنبي والجونة السابق.

يذكر أن مجلس إدارة نادي سوهاج نجح في تعيين أحمد كشري بمنصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا ل محمود رامبو الذي تقدم باستقالته عقب الخسارة من فريق الالومنيوم بنتيجة هدفين دون رد .

ويعاون احمد كشري كلا من شريف شعبان مديرا للكرة واحمد رجب مدرب عام علي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الترسانة على صفيح ساخن .. قبول استقالة كشري ويحيي السيد مديرا فنيا مؤقتا

السيد عبد المطلب مدربا عاما لفريق سوهاج

أبو العينين شحاتة مديرا فنيا لتليفونات بنى سويف

استقالة نبيل محمود من تدريب سوهاج في القسم الثانى

بعد رحيل رامبو والجمل.. سوهاج ودكرنس يفتحان خط المفاوضات مع احمد كشري

رسميا.. احمد كشري مديرا فنيا لفريق سوهاج خلفا لـ رامبو

ترشيحاتنا

بينها بيراميدز ومنتخب غانا.. مدرب الزمالك السابق يتلقى 9 عروض بعد الرحيل عن الابيض

نبيل الحلفاوي يعلق على عودة تركي آل الشيخ لرئاسة الأهلي الشرفية

الأهلي: تركي آل الشيخ لا يزال رئيسًا شرفيًا للنادي

أذن للعصر وبدأت الجماعة وأنا أُُصلي الظهر فماذا أفعل؟

نفسي ترجع ساعة واحدة بس.. يسرا تبكي بسبب أمها.. فيديو

بفستان أسود قصير.. نوال الزغبي بإطلالة عصرية في باريس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج مع طبيبها المعالج ..صور

شاهد طفلة تقوم بتصرف ذكي للهروب من رجل حاول إيذاءها

بفستان أسود قصير.. نوال الزغبي بإطلالة عصرية في باريس