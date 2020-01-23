سوهاج يضم إسلام فتحي مهاجم الترسانة

نجح مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة نشأت العريس رئيس النادي ، فى إتمام التعاقد مع إسلام فتحي لاعب الترسانة ،لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية من دورى القسم الثانى.





ووقع اسلام فتحى على عقود انضمامه لفريق سوهاج في حضور أحمد كشرى المدير الفنى للفريق ، وشريف شعبان مدير الكرة .





يذكر أن إسلام فتحى هو الصفقة الثالثة التي يتم التعاقد معها منذ تولي أحمد كشرى القيادة الفنية للفريق ،حيث نجح مجلس إدارة نادي سوهاج ، فى اتمام التعاقد مع المهاجم الإيفواري يعقوبا كمارا مواليد ٢٠٠١، واللاعب أسامة رجب مدافع إنبي والجونة السابق.





يذكر أن مجلس إدارة نادي سوهاج نجح في تعيين أحمد كشري بمنصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا ل محمود رامبو الذي تقدم باستقالته عقب الخسارة من فريق الالومنيوم بنتيجة هدفين دون رد .





ويعاون احمد كشري كلا من شريف شعبان مديرا للكرة واحمد رجب مدرب عام علي .