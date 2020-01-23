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الرئيس السيسى يشاهد حصاد 2019 للشرطة المصرية.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 12:38 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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آيات أحمد

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا عن حصاد عام 2019، والذى يسجل جهود  تطويرات جهاز الشرطة فى مصر، ويهدف لتقديم خدمة أمنية متميزة للجمهور، فى جميع المجالات الامنية وفى مجال المرور، وفى مجال الحماية المدنية، وآخر الأساليب المستحدثة لتنظيم حركة المرور، وفى مجال استخراج الوثائق والبطاقات بأسهل طرق، ومن خلال الإنترنت.


ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسيكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.


ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.


وتحتفل وزارة الداخلية خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.

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