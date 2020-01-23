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أخبار البلد

الرئيس السيسي يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 10:58 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وذلك ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الخميس، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لحضور احتفالية عيد الشرطة الـ 68.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله، رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68.

وكان برفقة الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعقب وضع الإكليل عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
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