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أخبار البلد

رئيس الوزراء لـ للرئيس: ثورة 25 يناير رسمت خريطة مستقبل الوطن

الخميس 23/يناير/2020 - 10:31 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي - والدكتور مصطفى مدبولي
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أ ش أ
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

وقال الرئيس السيسي: "بالأصالة عن نفسب وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة أتقدم بأسمى التهاني وأصدق التمنيات، بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التي أكدت وعي وإرادة الشعب المصريّ العظيم في رسم خريطة مستقبل وطنه؛ من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وقال "مدبولي"، في برقيته للرئيس السيسي: "إننا ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل فخر واعتزاز جهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مصرنا الغالية، داعين الله عز وجل أن يُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم، وأن يُعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالخير والأمن والازدهار".
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