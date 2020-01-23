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حوادث

شرطة ميناء الإسكندرية يوزعون الورود والهدايا على المواطنين احتفالا بعيد الشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
احتفلت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، اليوم الخميس، بعيد الشرطة الـ 68، وذلك بتوزيع الورود والهدايا على العاملين والمترددين على مينائي الإسكندرية والدخيلة. 

شارك في الاحتفالات كل من الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء عزت عبدالقادر، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية. 


ونظم ضباط وأفراد الشرطة جولات على بوابات وساحات مينائي الإسكندرية والدخيلة، لمشاركة كافة المترددين على الميناء احتفالات عيد الشرطة الـ 68.

وأشاد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بجهود قيادات وضباط وأفراد شرطة الميناء في الحفاظ على الأمن وحماية الأمن القومي للبلاد، لافتا إلى أن ذكرى عيد الشرطة ترمز إلي التفاني في أداء الواجب الوطني.
شرطة ميناء الإسكندرية يوزعون الورود والهدايا على المواطنين احتفالا بعيد الشرطة
شرطة ميناء الإسكندرية يوزعون الورود والهدايا على المواطنين احتفالا بعيد الشرطة
شرطة ميناء الإسكندرية يوزعون الورود والهدايا على المواطنين احتفالا بعيد الشرطة
شرطة ميناء الإسكندرية يوزعون الورود والهدايا على المواطنين احتفالا بعيد الشرطة
شرطة ميناء الإسكندرية يوزعون الورود والهدايا على المواطنين احتفالا بعيد الشرطة
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