لأول مرة.. دمج الأطفال والمسنين بأنشطة مراكز الشباب فى بني سويف

صرح الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف بأن المحافظة نجحت في تجسيد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لواقع عملي في مجالات تنموية عديدة، من أهمها، توقيع بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بالمحافظة، بعد موافقة الوزارتين لتمكين أبنائنا الأطفال بدور الرعاية من ممارسة حقوقهم الاجتماعية فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب المطورة، وذلك يؤكد التعاون والتضافر والتكامل بين أجهزة الحكومة وفقا لتكليفات دائمة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.









وقال محافظ بني سويف إن المبادرة "التي تم إطلاقها اليوم "أهدافها القريبة تتمثل في بناء شخص سوي محبا لوطنه وعنصر نافع لنفسه ومجتمعه، والأهداف طويلة الأجل تتركز في تحويل هؤلاء الفئة المهمة والأولى بالرعاية إلى أبطال رياضيين أو قامات أدبية وفنية لها مكانتها وإنجازاتها في المحافل والمسابقات المحلية والدولية ،حيث ستشرف لجان متخصصة على إلحاق كل طفل بالرياضة أو النشاط الثقافي المناسب والمتوافق مع شخصيته وموهبته، وسيتم انتقاء المواهب وصقلهم لإتاحة المجال أمامها ، مبديا أمله قائلا ( أنا عندي ثقة في أبنائنا أنهم أبطال، وسيخرج منهم من يمثل مصر في المحافل الدولية، وده ضمن إستراتجية بناء الشخصية المصرية التي يرعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه وفق رؤية مصر 2030 .... ).









جاءت تلك التصريحات على هامش فعاليات إطلاق المبادرة من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة في مجال دعم نزلاء دور الرعاية من الأيتام والمسنين لإعادة دمجهم في المجتمع من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية داخل مراكز الشباب والأندية، حيث وقع على البروتوكول كل من :الأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والأستاذ أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، ومسؤولى مراكز الشباب ودور الرعاية.









وأكد محافظ بني سويف أنه بمقتضى هذا البروتوكول "الأول من نوعه "، ستقوم مديرية التضامن بإعداد قاعدة بيانات شاملة كافة البيانات الخاصة بالأبناء الأيتام والمسنين داخل دور الرعاية ببني سويف،لتفعيل البروتوكول،مع جوازتنفيذ مؤسسات الرعاية (المؤسسات الإيوائية) أى أنشطة رياضية داخل مراكز الشباب بالمحافظة واستخدام ملاعبها والقاعات والصالات مجانا ودون أي رسوم.









كما تضمن البروتوكول قيام مديرية الشباب والرياضة بتقديم كافة التسهيلات من ملاعب وأدوات وكل ما يلزم لمزاولة النشاط المجمع، مع قيام التضامن بإخطار الشباب والرياضة بمواعيد ممارسة النشاط وذلك بتحديد نوع النشاط والمكان والمواعيد التي تقام فيها الأنشطة، فضلا عن إدراج أنشطة خاصة بأبناء مؤسسات الرعاية ضمن الخطة السنوية لمراكز الشباب،وإمكانية استخراج كارنيه من المديرية لأبناء مؤسسات الرعاية بالتصريح بمزاولة أى نشاط بمراكز الشباب دون التقيد بشرط العضوية، مع إعفائهم من الرسوم المقررة لممارسة الأنشطة الرياضية بالأكاديميات للألعاب المختلفة من خلال مراكز الشباب.







