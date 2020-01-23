في ثوان.. فهد مفترس يصطاد ويلتهم ظبيا ضخما وسط عشيرته.. شاهد

كشفت صور درامية مذهلة لحظة اصطياد فهد متوحش لـ ظبي ضخم ومصارعته على الأرض قبل أن يلتهمه هو وباقي الفهود.

وكان مجموعة من المصورين الفوتوغرافيين رصدوا خمسة فهود من ثلاث عائلات مختلفة على ضفاف نهر تاليك في محمية ماساي مارا الوطنية بكينيا الأسبوع الماضي.

وتابعت المجموعة، التي يقودها المصور الكندي جيفري، الحيوانات المفترسة وانتظروا لمدة ست ساعات قبل أن يستهدف الفهود ظبيا سيئ الحظ كان يبحث عن أماكن للراحة بين أعشاب الغابة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بعد اقتراب الفهود الثلاثة خلسة من الفريسة المستهدفة، شن زعيم المجموعة المتوحشة هجومه، المفاجئ على الظبي ليتمكن منه، في أقل من ثلاث ثوان بطريقة بهلوانية.

وخلال ثانية ينضم باقي الفهود إلى قائدهم ويتناوبون على التهام الفريسة السهلة.