صراع بين ذئب متوحش وكلبي صيد.. شاهد من سيربح النزال

كشفت لقطات مذهلة، تم تصويرها، عن لحظة قيام ذئب بغرز أنيابه في كلب صيد في مسابقة للصيد بكازاخستان.
ويظهر المشهد الدرامي، الذئب المفترس وهو يتحول إلى فريسة، بعد مطاردته من قبل كلبي صيد خلال منافسة أقيمت في مدينة ألماتي ، جنوب شرق كازاخستان.
وتوضح إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل "، الذئب يشبك فكه في ظهر أحد كلاب الصيد بينما يحاول الكلب العض على الرقبة المستهدفة.
وفي تصارع الذئب مع كلب الصيد انضم كلب آخر لإنقاذ رفيقه من أنياب الذئب ليقدم على نهشه حتى يبتعد عن الكلب.
ويعرف عن الذئب بحراسة الأراضي في أوروبا ، لكن لا يوجد تشريع معمول به في كازاخستان - حيث يتم في بعض الأحيان شراء أشبال الذئاب واستخدامها لحماية الأراضي والممتلكات.
ويعتقد أن البلد يضم أكبر عدد من الذئاب البرية في العالم يصل إلى 100000.
ويظهر المشهد الدرامي، الذئب المفترس وهو يتحول إلى فريسة، بعد مطاردته من قبل كلبي صيد خلال منافسة أقيمت في مدينة ألماتي ، جنوب شرق كازاخستان.
وتوضح إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل "، الذئب يشبك فكه في ظهر أحد كلاب الصيد بينما يحاول الكلب العض على الرقبة المستهدفة.
وفي تصارع الذئب مع كلب الصيد انضم كلب آخر لإنقاذ رفيقه من أنياب الذئب ليقدم على نهشه حتى يبتعد عن الكلب.
ويعرف عن الذئب بحراسة الأراضي في أوروبا ، لكن لا يوجد تشريع معمول به في كازاخستان - حيث يتم في بعض الأحيان شراء أشبال الذئاب واستخدامها لحماية الأراضي والممتلكات.
ويعتقد أن البلد يضم أكبر عدد من الذئاب البرية في العالم يصل إلى 100000.