تحديث المعلومات دوريا.. الصحة العالمية: ننسق مع الحكومة المصرية لمنع دخول كورونا

أكد الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر الدكتور جون جبور، أن هناك تنسيقا تاما بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية متمثل في قطاع الطب الوقائي بالوزارة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتسلله إلى الأراضي المصرية.





وأوضح "جون جبور"، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك تنسيقا وتحديثا لكافة المعلومات الخاصة حول انتشار الفيروس مع الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة ومجلس الوزراء، ويتم باستمرار تحديث خطة الطوارئ وفقا للأوضاع التي تسردها تقارير المنظمة بأماكن الإصابة بالفيروس.





وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك خبراءً من قبل المنظمة تعمل داخل أراضي انتشار الفيروس وتصدر تقارير مستمرة، حول أوضاع انتشار الفيروس، بالتعاون مع المحليات داخل الدول، ووفقا لأوضاعهم يتم تحديد مدة فرض حالة الطوارئ داخل الدول لمنع تسرب الفيروس.





وقال إن منظمة الصحة العالمية، قامت بتحديث معلوماتها حول الفيروس وإرسالها إلى الحكومة المصرية، للاطلاع على الأوضاع، فضلا على التشديد على الاستعداد الكامل لمداخل الأراضي المصرية ونقاط العبور والحجر الصحي، وتفعيل برامج الوقاية داخل المستشفيات.



