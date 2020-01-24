نضال الشافعي يكشف لـ صدى البلد عن ترشيحه لمسرحية الملك لير

عبر الفنان نضال الشافعي عن سعادته بمشاركته في مسرحية " الملك لير " للنجم يحي الفخراني ، وعن ترشيحه للعمل .





أضاف في تصريح لصدي البلد :" كلمني المنتج مجدي الهواري وعرض علي الدور في البداية شعرت بحالة من السعادة لم أشعر بها من قبل لأنني كنت أتمنى أن أشارك في هذا العمل منذ أكثر من 15 عاما عندما كانت تعرض على المسرح القومي ، ولكن بعد ذهابي للمسرح شعرت بالخوف واعتذرت عنها ، ولكن المخرج تامر أقنعني بالدور وأثناء الجلسات التحضيرية للمسرحية كان دائما الأب يحي الفخراني يعطي لي النصائح.



