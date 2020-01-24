سك العملة تشارك بجناح متميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

تشارك مصلحة « الخزانة العامة وسك العملة »، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، للعام الخامس على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 لهذا العام، إدراكًا لدورها في بناء الوعي الوطني بالتراث المصري المجيد، الذي يُثري الحضارة الإنسانية، ويمد جسور التواصل الحضاري بين شباب اليوم، وجذورهم التاريخية؛ بما يُسهم في تعزيز انتمائهم الوطني ويدفعهم للمشاركة الإيجابية في بناء الحاضر والمستقبل، خاصة في ظل ما تحققه الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات؛ لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.





وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة « الخزانة وسك العملة »، إن المصلحة تُشارك في الدورة الحالية من معرض الكتاب، بجناح يضم أهم المقتنيات من الدروع الرسمية، والميداليات التذكارية، والأوسمة، والنياشين، واللوحات النحاسية، والقلادات، والكؤوس، والعملات القديمة والتذكارية.





و أضاف أن المصلحة تدفع بمجموعة من إبداعاتها الخالصة للجمهور، أبرزها العملات التذكارية التي توثق الأحداث التاريخية للدولة المصرية، ومنها: اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا، وتأسيس القضاء الدستوري بمصر، وعملات تذكارية متنوعة بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء «بنك مصر»، و150 عامًا على إنشاء كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إضافة إلى 12 ميدالية لمسار العائلة المقدسة، تُمثل رحلة السيد المسيح، والأماكن التي زارتها السيدة مريم في مصر، و11 ميدالية أخرى لحقب الأسرة العلوية التي أسسها محمد علي باشا، بجانب مجموعة كنوز مصر الفرعونية القديمة.





و أوضح أن المصلحة حريصة على إنتاج العملات المعدنية المساعدة فئة الجنيه والخمسين قرشًا التي توثق المناسبات التاريخية والمشروعات القومية؛ ليتعرف العالم على ما حققه آباؤنا وأجدادنا في الماضي، لافتًا إلى أننا نملك كوادر وفنيين مُتخصصين قادرين على خلق أفكار جديدة ترسخ جهود الدولة على النحو الأمثل.





و أشار إلى أنه تم إعداد عملات معدنية تحمل تصميمات لمشاريع قومية منها: «العاصمة الإدارية، وتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنبان، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصرى الجديد، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة».





و أوضح أنه تيسيرًا على رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام قد تم توفير العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لتلبية احتياجات الجمهور.

كان جناح مصلحة «سك العملة» قد لقى إقبالًا كبيرًا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الأعوام الماضية.



