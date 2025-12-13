كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن علاج اللاعب كريم فؤاد نجمالأهلي بعد إصابتة في الركبه.

علاج كريم فؤاد

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص.. كريم فؤاد يدرس السفر للعلاج خارج البلاد على نفقته الخاصة بسبب إصاباته المتكررة في الركبة".

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن كريم فؤاد لاعب الفريق، سوف يخضع لفحص طبي جديد عقب العودة من قطر ونهاية المشاركة في بطولة كأس العرب.

وأوضح أن الجهاز الطبي سوف يحدد برنامج العلاج الطبيعي للاعب والتأهيل الخاص بالفترة المقبلة، بناء على فحص تطورات حالته، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في البطولة.

وخضع كريم فؤاد لتدريبات علاجية في قطر عقب الإصابة، فيما يبدأ استكمال فقرات العلاج الطبيعي على هامش تدريبات الفريق بداية من الغد.