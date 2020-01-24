شبان قنا يخوض معسكرا استعدادا لمواجهة بترول أسيوط

قرر الجهاز الفنى لفريق شبان قنا بقيادة كمال الزين السفر إلي محافظة أسيوط ظهر اليوم، عقب تأديتهم المران الأخير، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق بترول أسيوط ضمن الجولة الثالثة عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.



