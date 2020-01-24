شبان قنا يخوض معسكرا استعدادا لمواجهة بترول أسيوط

قرر الجهاز الفنى لفريق شبان قنا بقيادة كمال الزين السفر إلي محافظة أسيوط ظهر اليوم، عقب تأديتهم المران الأخير، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق بترول أسيوط ضمن الجولة الثالثة عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
وصرح "كمال الزين" المدير الفني للفريق بأنه قرر الدخول في معسكر بأسيوط والمبيت بها حتى موعد اللقاء الذي مقرر له الأحد، استعدادا لمواجهة فريق بترول أسيوط بالقسم الثانى . يدخل شبان قنا اللقاء محتلا المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بينما فريق بترول أسيوط يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة . وانتهي لقاء الفريقين بالدور الأول بفوز فريق شبان قنا بثنائية ،في اللقاء الذي أقيم على ملعب شبان قنا.