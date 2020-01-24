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رياضة

جولدى يتعاقد مع مارسيلو نجم جبل طارق الإسبانى

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:07 م
مارسيلو
مارسيلو
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القسم الرياضي
استطاع نادى جولدى برئاسة هانى سعيد الحصول على توقيع اللاعب محمد  أشرف الشهير بمارسيلو وذلك لمدة موسمين ونصف وذلك بعد عودة اللاعب من فترة احتراف قصيرة لمدة عام بدورى جبل طارق الإسباني.

والذى كان يحكم فيه عدد من النجوم العالميين منهم رونالدينهو و تيرى هنرى و مايكل بالاك و محمد بركات و ميشيل سلجادو و لويس فيجو واليسندروا دلبيرو وسوف يشارك اللاعب مع الفريق خلال منافسات الدرجة الثالثة.

وقال اللاعب محمد أشرف الشهير بمارسيلو إنه يتمنى أن يظهر بشكل متميز فى مركز الظهير الأيسر وأن يساهم فى صعود الفريق لدوري الدرجة الأولى.

وأضاف اللاعب محمد أشرف الشهير بمارسيلو أنه يتقدم بخالص الشكر لجمعية اللاعبين المحترفين التي وقفت إلى جانبه خلال الفترة الأخيرة وذلك من خلال مشاركته فى المعسكر التأهيلي الأخيرة التى إقامته الجمعية.


يذكر أن مارسيلو كان قد حصل على المركز الرابع على مستوى الوطن العربي برنامج ( ذافكتيريوس ) للمواهب.




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