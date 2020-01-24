جولدى يتعاقد مع مارسيلو نجم جبل طارق الإسبانى

استطاع نادى جولدى برئاسة هانى سعيد الحصول على توقيع اللاعب محمد أشرف الشهير بمارسيلو وذلك لمدة موسمين ونصف وذلك بعد عودة اللاعب من فترة احتراف قصيرة لمدة عام بدورى جبل طارق الإسباني.

استطاع نادى جولدى برئاسة هانى سعيد الحصول على توقيع اللاعب محمد أشرف الشهير بمارسيلو وذلك لمدة موسمين ونصف وذلك بعد عودة اللاعب من فترة احتراف قصيرة لمدة عام بدورى جبل طارق الإسباني.