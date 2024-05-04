أخبار الفن.. بكاء ريم أحمد في عزاء والدتها.. حفل شيرين بالكويت وآمال ماهر بالسعودية

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: بكاء ريم أحمد في عزاء والدتها وحفل شيرين بالكويت وآمال ماهر بالسعودية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم " أوسكار - عودة الماموث" الاعلان التشويقي للفيلم، الذي تدور احداثه عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن و ينمو في قلب القاهرة.

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة ماجدة الرومي والإعلامية لميس الحديدي، بعد حفل قصر عابدين مؤخرا.

أيام قليلة وتطرح المطربة نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخاصماك" أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل إسم "يا خيبتو" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وتحمل عددا من المفاجئات، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبيكس وإخراج نيروز أبو زيد وإنتاج مصطفى السويفي، وطرحت نوال برومو الأغنية على مننصات السوشيال ميديا المختلفة، ونالت من خلالها اشادات كبيرة.

بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنانة ريم أحمد، بمسجد الحامدية الشاذلية، بالمهندسين، بعدما وافتها المنية أمس الأول الأربعاء 1 مايو.

وحرص عدد من نجوم الفن، على مواساة ريم أحمد، التي ظهرت منهارة وحزينة في عزاء والدتها، أبرزهم الفنان أشرف زكي، إيهاب فهمي، ويتوافد باقي النجوم الى العزاء.

انهارت الفنانة ريم أحمد في عزاء والدتها المقام اليوم الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بينما حرص زوجها على مواساتها والوقوف بجوارها في العزاء.

بدأت الفنانة آمال ماهر، حفلها الغنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قبل قليل، بحضور جماهيري كبير رفع لافتة كامل العدد.

وارتدت آمال ماهر، خلال الحفل فستان أحمر طويل، أبرز أناقتها، وحرصت على توجيه الشكر لجمهورها السعودي في بداية الحفل.

بدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلها على مسرح أرينا الكويت، ضمن سلسلة حفلات موسم الربيع، وذلك بحضور كامل العدد.