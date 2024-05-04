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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. بكاء ريم أحمد في عزاء والدتها.. حفل شيرين بالكويت وآمال ماهر بالسعودية

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: بكاء ريم أحمد في عزاء والدتها وحفل شيرين بالكويت وآمال ماهر بالسعودية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

طرح الإعلان التشويقي لفيلم "أوسكار - عودة الماموث"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم " أوسكار - عودة الماموث" الاعلان التشويقي للفيلم، الذي تدور احداثه  عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن و ينمو في قلب القاهرة.

 

الصديقة الغالية.. إلهام شاهين تنشر صورا من لقائها مع ماجدة الرومي

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة ماجدة الرومي والإعلامية لميس الحديدي، بعد حفل قصر عابدين مؤخرا.

 

ياخيبتو.. نوال عبد الشافي تطرح برومو أغنيتها الجديدة

أيام قليلة وتطرح المطربة نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخاصماك" أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل إسم "يا خيبتو" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وتحمل عددا من المفاجئات، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبيكس وإخراج نيروز أبو زيد وإنتاج مصطفى السويفي، وطرحت نوال برومو الأغنية على مننصات السوشيال ميديا المختلفة، ونالت من خلالها اشادات كبيرة.

 

منهارة| الصور الأولى من عزاء والدة ريم أحمد .. وأشرف زكي يواسيها

بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنانة ريم أحمد، بمسجد الحامدية الشاذلية، بالمهندسين، بعدما وافتها المنية  أمس الأول الأربعاء 1 مايو.

وحرص عدد من نجوم الفن، على مواساة ريم أحمد، التي ظهرت منهارة وحزينة في عزاء والدتها، أبرزهم الفنان أشرف زكي، إيهاب فهمي، ويتوافد باقي النجوم الى العزاء.

 

زوجها يواسيها.. بكاء ريم أحمد في عزاء والدتها

انهارت الفنانة ريم أحمد في عزاء والدتها المقام اليوم الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بينما حرص زوجها على مواساتها والوقوف بجوارها في العزاء.

 

شكرا على الحفاوة.. آمال ماهر تشكر جمهورها السعودي في حفل جدة

بدأت الفنانة آمال ماهر، حفلها الغنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قبل قليل، بحضور جماهيري كبير رفع لافتة كامل العدد.

وارتدت آمال ماهر، خلال الحفل فستان أحمر طويل، أبرز أناقتها، وحرصت على توجيه الشكر لجمهورها السعودي في بداية الحفل.

 

آه يا ليل.. شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في الكويت

بدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلها على مسرح أرينا الكويت، ضمن سلسلة حفلات موسم الربيع، وذلك بحضور كامل العدد.

ريم أحمد شيرين آمال ماهر إلهام شاهين ماجدة الرومي نوال عبد الشافي شيرين عبد الوهاب

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