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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح الإعلان التشويقي لفيلم "أوسكار - عودة الماموث"

احمد صلاح حسني
احمد صلاح حسني

طرحت الشركة المنتجة لفيلم " أوسكار - عودة الماموث" الاعلان التشويقي للفيلم، الذي تدور احداثه  عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن و ينمو في قلب القاهرة .

يدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة.

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'أوسكار - عودة الماموث' يقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

فيلم "أوسكار - عودة الماموث" هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة احمد صلاح حسني ، هنادي مهنا ، محمد ثروت ، و الطفلة ليا سويدان و أحمد البايض .

احمد صلاح حسني الاعلان التشويقى هشام الرشيدي هنادي مهنا كارولين عزمي فيلم أوسكار

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