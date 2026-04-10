تامر شلتوت يكشف كواليس انتقاله من الإعلام إلى التمثيل

كشف الفنان تامر شلتوت عن تفاصيل رحلته المهنية وانتقاله من العمل في مجال الإعلام إلى التمثيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة لم تكن سهلة في بدايتها، لكنها جاءت بدافع الرغبة في تطوير الذات وإثبات القدرات الفنية.

وأوضح شلتوت خلال لقائه في برنامج سبوت لايت مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أنه تعرض لهجوم وانتقادات قوية في بداية دخوله مجال التمثيل، لكنه تعامل مع هذه الانتقادات باعتبارها دافعًا لتحسين أدائه واكتشاف نقاط الضعف والعمل على تطويرها بدلًا من الاستسلام لها.

وأشار إلى أنه حرص على الالتحاق بعدد من ورش التمثيل، مؤكدًا أن التعلم المستمر كان أحد أهم أسباب نجاحه في إثبات نفسه داخل الوسط الفني، رغم شدة المنافسة.

وأضاف أن رحلته المهنية مرّت بعدة مراحل بين الإعلام والتمثيل، معتبرًا أن ذلك كان له “حكمة” في مسيرته، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها مجال الإعلام حاليًا، حيث أصبح المحتوى الرقمي والمنصات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من المشهد الإعلامي الحديث.

واختتم شلتوت تصريحاته بالتأكيد على أن الإعلام لم يعد مقتصرًا على الشاشات التقليدية فقط، بل أصبح يعتمد بشكل كبير على الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يفرض على صناع المحتوى مواكبة هذا التطور المستمر.