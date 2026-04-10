تامر شلتوت : تركت كلية الطب بعد 6 أشهر .. ووالدي قاطعني سنتين

كشف الفنان والإعلامي تامر شلتوت عن تفاصيل بداياته الدراسية، موضحًا أنه ينتمي إلى عائلة تعمل بالكامل في مجال الطب، وهو ما دفعه للالتحاق بكلية الطب في البداية.

لكن شلتوت أكد أنه لم يستمر سوى 6 أشهر داخل الكلية، قبل أن يتخذ قرارًا صعبًا بالانسحاب وتغيير مساره بالكامل.

صدمة العائلة ورفض الأب

وخلال لقائه في برنامج “سبوت لايت” مع الإعلامية شيرين سليمان عبر قناة صدى البلد، أوضح شلتوت أن قراره قوبل برفض شديد من والده في البداية.

وأشار إلى أن والده طلب منه الاعتماد على نفسه ماديًا، وقرر مقاطعته لمدة عامين كاملين، في موقف وصفه بأنه نابع من الصدمة والحزن على تركه مجال الطب.

تجربة قاسية ومسار نحو الاستقلال

أوضح شلتوت أن تلك الفترة كانت من أصعب مراحل حياته، حيث اضطر إلى تحمل مسؤولية نفسه بالكامل، لكنه اعتبرها مرحلة مهمة في بناء شخصيته واستقلاله.

وأضاف أنه بعد مرور الوقت أصبح أكثر تفهمًا لموقف والده، مؤكدًا أنه بات يرى أن رد فعل والده كان طبيعيًا من وجهة نظره كأب كان يحلم باستمرار ابنه في نفس المجال الطبي.

من الطب إلى الفن والإعلام

أشار شلتوت إلى أن قرار ترك كلية الطب كان نقطة تحول كبيرة في حياته، قادته لاحقًا إلى مجال الإعلام والفن، حيث استطاع بناء مسار مهني مختلف بعيدًا عن التخصص الطبي.

وأكد أن التجربة، رغم صعوبتها، كانت سببًا في اكتشاف طريقه الحقيقي.