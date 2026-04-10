استشارية أسرية : غياب الدعم يدفع البعض لعرض مشكلاتهم على منصات التواصل

أكدت الدكتورة أميرة الجميل، استشاري العلاقات الأسرية، أن غياب الدعم النفسي والاجتماعي داخل محيط الأسرة أو الدائرة القريبة يدفع بعض الأفراد إلى عرض مشكلاتهم الشخصية علنًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحثًا عن التفريغ النفسي أو الحصول على مساندة خارجية.

الشعور بالوحدة أو عدم وجود من يستمع

وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الشعور بالوحدة أو عدم وجود من يستمع للمشكلات قد يجعل السوشيال ميديا متنفسًا بديلاً، يلجأ إليه البعض للتعبير عن الضغوط التي يمرون بها.

وأضافت أن هذا السلوك يعكس في جوهره احتياجًا للدعم أكثر من كونه رغبة في إثارة الجدل، لكنه قد يفتح الباب أمام تداعيات سلبية تتعلق بخصوصية الأسرة وتضخيم الخلافات.

توفير بيئة داعمة داخل الأسرة

وشددت على أهمية توفير بيئة داعمة داخل الأسرة والمجتمع، واللجوء إلى القنوات المتخصصة عند تفاقم المشكلات بدلًا من تحويلها إلى محتوى علني.