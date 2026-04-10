خبير اجتماعي: المنصات الرقمية قد تفاقم الخلافات الأسرية بدلا من حلها

أكدت دينا حمدي، الخبير الاجتماعي، أن تعزيز الوعي بات ضرورة ملحة لإعادة ضبط طريقة استخدام السوشيال ميديا داخل الحياة الأسرية، في ظل تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في عرض الخلافات والمشكلات الشخصية.

وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاستخدام غير المنضبط لهذه الوسائل قد يؤدي إلى كشف الخصوصيات وتفاقم الأزمات بدلًا من حلها، نتيجة تدخل أطراف متعددة لا تمتلك الصورة الكاملة لطبيعة المشكلة.

قدر أكبر من الوعي

وأشارت إلى أن الأسرة تحتاج إلى قدر أكبر من الوعي في التعامل مع منصات التواصل، بحيث يتم الفصل بين الحياة الخاصة وما يُنشر للعامة، حفاظًا على الاستقرار العاطفي والاجتماعي.

التوازن في استخدام السوشيال ميديا

وشددت على أن إعادة التوازن في استخدام السوشيال ميديا أصبحت ضرورة للحفاظ على تماسك الأسرة، مؤكدًا أن الحلول الفعّالة للمشكلات يجب أن تتم عبر قنوات هادئة ومتخصصة بعيدًا عن الضغط الجماهيري أو التفاعل العلني.