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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منهارة| الصور الأولى من عزاء والدة ريم أحمد .. وأشرف زكي يواسيها

عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد

بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنانة ريم أحمد، بمسجد الحامدية الشاذلية، بالمهندسين، بعدما وافتها المنية  أمس الأول الأربعاء 1 مايو. 

وحرص عدد من نجوم الفن، على مواساة ريم أحمد، التي ظهرت منهارة وحزينة في عزاء والدتها، أبرزهم الفنان أشرف زكي، إيهاب فهمي، ويتوافد باقي النجوم الى العزاء. 

وفاة والدة ريم أحمد 

وكانت ريم أحمد، أعلنت وفاة والدتها من خلال صفحتها الشخصية على موقع الفيس بوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمى السيدة الفاضلة فاتن الراعى.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم فى مكروه".

ونعى الفنان الكبير محمد صبحى الفنانة ريم أحمد، التى شاركته وهى طفلة بطولة مسلسله "يوميات ونيس" فى دور (هدى)، وكتب عبر صفحته: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الآسى والحزن أنعى السيدة فاتن الراعى والدة ريم أحمد (هدى) ابنتى فى ونيس.. كانت إنسانة رائعة ودعمت ابنتها وساندتها كثيراً فى مشوارها معى.. أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك وريم حبيبتى وعمرو الصيفى صديقى الغالى وكل ولادك وحبايبك الصبر والسلوان".

 

جنازة والدة ريم أحمد 

وشيعت الفنانة الشابة ريم أحمد جثمان والدتها إلى مثواه الأخير ودفنها بمقابر العائلة، حيث لازم الجثمان مع ريم أحمد كلاً من زوجها الفنان طه خليفة وكذلك المخرجة منال الصيفى والفنانة الشابة منة بدر تيسير.

الفنانة ريم أحمد انهارت في صلاة الجنازة على والدتها والتي أقيمت بعد ظهر يوم الأربعاء 1 مايو بمسجد السيدة نفيسة، ولم تتمالك نفسها من البكاء أثناء مراسم الدفن.

عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
عزاء والدة ريم أحمد
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منهارة| الصور الأولى من عزاء والدة ريم أحمد .. وأشرف زكي يواسيها


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