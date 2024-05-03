ياخيبتو.. نوال عبد الشافي تطرح برومو أغنيتها الجديدة

أيام قليلة وتطرح المطربة نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخاصماك" أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل إسم "يا خيبتو" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وتحمل عددا من المفاجئات، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبيكس وإخراج نيروز أبو زيد وإنتاج مصطفى السويفي، وطرحت نوال برومو الأغنية على مننصات السوشيال ميديا المختلفة، ونالت من خلالها اشادات كبيرة .



بوستر أغنية يا خيبتو

أعمال نوال عبد الشافي

وطرحت مؤخرا في موسم رمضان المطربة نوال عبد الشافى أغنية خلصانة من تتر مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللى كريم، وشاركها فى الغناء فريق المدفعجية، وهى من كلمات محمود عليم وألحان نور عز العرب وتوزيع هانى يعقوب.

وتقول كلمات الأغنية : بناخد الدنيا مقاولة بننجزها .. زبادى فراولة بلا مزاولة فرق السرعات إحنا عتاولة من تحت لتحت بدأنا وقفتولنا .. جرينا سَبَقنا ورستأنا لو تعرف تجرى بقا الحقنا خلصانه ب حصانه وبطاقه ايجابيه وناس فرحانه لو دوسنا زرار انت هتنهار فالته منّا وهربانه روّق ع الناس رفرش إحساس الناس تعبانه ومش ناقصانا خلصانه ب حصانه وبطاقه ايجابيه وناس فرحانة.

وتعد المرة الأولى التي تغنى فيها نوال أغنية تتر لعمل درامى في رمضان، بعد نجاحها مؤخرًا في تقديم عدد من الأغانى وكانت آخرها تقديم أغنيتين في فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفيشاوى، وأغنية مخاصماك التي حققت نجاحا كبيرا.