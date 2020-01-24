الصين تأمر ببناء مستشفى طوارئ في 6 أيام لعلاج كورونا الجديد.. شاهد

تخطط إحدى المدن الصينية المنتشر بها فيرس الكورونا الغامض لبناء مستشفى متخصص لعلاج مصابي هذا الفيروس في غضون ستة أيام في محاولة يائسة لوقف تفشي العدوى التي تهدد حياة ملايين المواطنين الصين وحول العالم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، طلبت حكومة مدينة ووهان، وهي مدينة كبرى على نهر اليانغتسى بالصين ويبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، من شركة بناء تديرها الدولة تصميم وبناء مستشفى للطوارئ في مقاطعة قديان خلال أقل من اسبوع، وذلك وفقا لوسائل الإعلام الصينية.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تصميم المؤسسة على غرار مركز علاج مؤقت تبلغ مساحته ستة أفدنة، كالذي تم بناؤه في بكين في سبعة أيام لمعالجة السارس في عام 2003 وكان به 1000 سرير.

وادعى التقرير أن المهمة العاجلة قد تم إسنادها إلى مكتب الهندسة الصيني الثالث للبناء، والذي يتوقع من موظفيه الانتهاء من تصميم المستشفى غدا.



