في ذكرى وفاة عبد الوارث عسر.. قصة رحيله المأساوية بسبب زوجته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل عبدالوارث عسر، الذي ولد عام 1894 بحي الدرب الأحمر، وساعده الزعيم سعد زغلول، صديق والده في الالتحاق بوزارة المالية في وظيفة "كاتب حسابات".

استقال عبد الوارث عسر، من وظيفته الميري وهو في الأربعين من عمره، حيث التحق بالمجال الفني وهو في هذا السن الكبير، حتى تألق في العديد من الأعمال الفنية ليصل رصيده إلى 300 فيلم.





كتب عسر، العديد من السيناريوهات إلى أن شارك أم كلثوم ووقف أمامها كممثل وكتب لها سيناريو فيلمي "سلامة" و"عايدة" حتى جاءت مرحلة الانتشار فقدم فيلم "دموع الحب، يوم سعيد، حب في الظلام، عيون سهرانة، شباب امراة، صراع في الوادي، الاستاذة فاطمة".