حالة واحدة تقصي الزمالك .. سيناريوهات تأهل الأبيض لدور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل أمام مازيمبي

وتعتبر سيناريوهات تأهل الزمالك إلى الدور المقبل كلها فى صالحه، ومن الممكن أن يخسر في مباراته المتبقية ولا يتأثر تأهله.

ترتيب المجموعة الأولى

زيسكو x بريميرو دي أجوستو

بريميرو دي أجوستو x الزمالك

مازيمبي x زيسكو

مازيمبي ضمن تأهله فى صدارة المجموعة ، بينما ودع زيسكوالمنافسة رسميا ، ويتصارع الزمالك وأول أغسطس على البطاقة الثانية للتأهل .

ماذا يحتاج الزمالك؟

**مباراة زيسكو وبريميرو دي أجوستو مساء السبت قد تكون حاسمة.

التعادل أو فوز زيسكو، يؤهل الزمالك رسميا إلى ربع النهائي دون انتظر الجولة الأخيرة.

**عدم حصد بريميرو دي أجوستو للنقاط الست المتبقية له، يؤهل الزمالك رسميا.

وبالتالي، فوز الزمالك أو تعادله في مباراته الأخيرة أمام بريميرو دي أجوستو يؤهل فرسان القلعة البيضاء.

**بريميرو قد يحصد النقاط الست المتبقية له عن طريق فوزه على زيسكو والزمالك، ولا يتأهل أيضا!

ففوز بريميرو على الزمالك 1-0 وقتها لن يكون كافيا، لأنهما سيتعادلان في النقاط برصيد 8 لكلٍ منهما، ومع اللجوء إلى المواجهات المباشرة في هذه الحالة، يتفوق الزمالك بعد انتصاره ذهابا في القاهرة 2-0 بالجولة الثانية.

هزيمة الزمالك 0-2 أمام بريميرو دي أجوستو قد لا تؤثر على تأهله أيضا، بشرط ان يتفوق على منافسه الأنجولي في فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة بكل مباريات المجموعة.

الزمالك حاليا يتفوق بـ +1 في فارق الأهداف على بريميرو الذي يمتلك -3، لكن الفريق الأنجولي أمامه مباراة زائدة عن نظيره المصري.