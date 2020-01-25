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رياضة

حالة واحدة تقصي الزمالك .. سيناريوهات تأهل الأبيض لدور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل أمام مازيمبي

السبت 25/يناير/2020 - 07:17 ص
الزمالك ومازيمبي
الزمالك ومازيمبي
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محمد رشاد
اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتعادله أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي 0-0 في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

وتعتبر سيناريوهات تأهل الزمالك إلى الدور المقبل كلها فى صالحه، ومن الممكن أن يخسر في مباراته المتبقية ولا يتأثر تأهله.

ترتيب المجموعة الأولى 

1- مازيمبي... 11 نقطة

2- الزمالك... 8 نقاط

3- زيسكو... نقطتان

4- بريميرو دي أجوستو.. نقطتان.


المباريات المتبقية 

زيسكو x بريميرو دي أجوستو

بريميرو دي أجوستو x الزمالك

مازيمبي x زيسكو 

مازيمبي ضمن تأهله فى صدارة المجموعة ، بينما ودع زيسكوالمنافسة رسميا ، ويتصارع الزمالك وأول أغسطس على البطاقة الثانية للتأهل .

ماذا يحتاج الزمالك؟

**مباراة زيسكو وبريميرو دي أجوستو مساء السبت قد تكون حاسمة.

التعادل أو فوز زيسكو، يؤهل الزمالك رسميا إلى ربع النهائي دون انتظر الجولة الأخيرة.

**عدم حصد بريميرو دي أجوستو للنقاط الست المتبقية له، يؤهل الزمالك رسميا.

وبالتالي، فوز الزمالك أو تعادله في مباراته الأخيرة أمام بريميرو دي أجوستو يؤهل فرسان القلعة البيضاء.

**بريميرو قد يحصد النقاط الست المتبقية له عن طريق فوزه على زيسكو والزمالك، ولا يتأهل أيضا!

ففوز بريميرو على الزمالك 1-0 وقتها لن يكون كافيا، لأنهما سيتعادلان في النقاط برصيد 8 لكلٍ منهما، ومع اللجوء إلى المواجهات المباشرة في هذه الحالة، يتفوق الزمالك بعد انتصاره ذهابا في القاهرة 2-0 بالجولة الثانية.

هزيمة الزمالك 0-2 أمام بريميرو دي أجوستو قد لا تؤثر على تأهله أيضا، بشرط ان يتفوق على منافسه الأنجولي في فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة بكل مباريات المجموعة.

الزمالك حاليا يتفوق بـ +1 في فارق الأهداف على بريميرو الذي يمتلك -3، لكن الفريق الأنجولي أمامه مباراة زائدة عن نظيره المصري.

**فوز بريميرو دي أجوستو على زيسكو بأي نتيجة، ثم فوزه 3-0 أو أكثر على الزمالك، يطيح بالزمالك رسميا من البطولة.

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