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أخبار العالم

الصين.. توقيع الكشف على فيروس كورونا في وسائل النقل

السبت 25/يناير/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أصدرت الصين قرارات بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس كورونا على القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وقال بيان لجنة الصحة الوطنية إنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات وسيتم نقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم على الفور إلى مركز صحي.

وكانت السلطات الصينية قد أغلقت 5 مدن جديدة تعد نحو 56 مليون نسمة اليوم السبت في محاولة لاحتواء المرض.

وأعلنت سلطات الصحة بالصين اليوم السبت تسجيل 1287 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في)، بينها 237 إصابة في حالة حرجة، وذلك حتى نهاية يوم الجمعة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن تفشي الإصابة بالالتهاب الرئوي أدى إلى 41 حالة وفاة، بينها 39 حالة في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة واحدة في مقاطعة خبي بشمالي الصين وحالة واحدة أخرى في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين.

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