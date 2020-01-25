الصين.. توقيع الكشف على فيروس كورونا في وسائل النقل

أصدرت الصين قرارات بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس كورونا على القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.





وقال بيان لجنة الصحة الوطنية إنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات وسيتم نقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم على الفور إلى مركز صحي.





وكانت السلطات الصينية قد أغلقت 5 مدن جديدة تعد نحو 56 مليون نسمة اليوم السبت في محاولة لاحتواء المرض.





فيرو س كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في)، بينها 237 إصابة في حالة حرجة، وذلك حتى نهاية يوم الجمعة. وأعلنت سلطات الصحة بالصين اليوم السبت تسجيل 1287 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد بالالتهاب الرئوي الناجم عن





وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن تفشي الإصابة بالالتهاب الرئوي أدى إلى 41 حالة وفاة، بينها 39 حالة في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة واحدة في مقاطعة خبي بشمالي الصين وحالة واحدة أخرى في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين



