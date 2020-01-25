محافظ الدقهلية: عيد الشرطة لكل المصريين

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت يرافقه اللواء محمد حجى مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بسندوب بمناسبة احتفالات محافظات مصر بعيد الشرطة المصرية الـ 68 ذكرى انتصارات قوات الشرطة الباسلة فى معركة الإسماعيلية عام 1952 حين تلاحمت قوات الشرطة مع الشعب لصد العدوان الغاشم على المدينة احتفالا بشهداء خلدوا أسماءهم بحروف من نور فى سجلات التاريخ المعاصر ضاربين أروع الامثلة مضحين بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية خفاقة فى العالمين .





جاء ذلك بمشاركة اللواء حسام عبد الواحد مدير الأمن الوطنى بالدقهلية واللواء أحمد طاجن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد على مشالى مدير معسكر قوات أمن سندوب والقيادات الشرطية والأمنية والقوات المسلحة بالدقهلية وهيثم الشيخ نائب المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير العام المساعد .





وقرأ الجميع الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار وعزفت الموسيقى السلام الوطنى وسلام الشهيد .





وقال محافظ الدقهلية إن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين لما يقوم به رجالها على مر العصور من جهود مضنية لتوفير الأمن والأمان فى ربوع مصر.





وأشار المحافظ إلى أن رجال الشرطة المصرية يثبتون دائما بسالتهم وعراقتهم وأصالتها وانتمائهم لهذا الوطن لما يقدمونه من غال ونفيس فى سبيل حماية ترابه ويشاركهم هذا الشرف رجال القوات المسلحة المصرية.



