خبير أمني: رجال الشرطة مشروع شهداء ولا يترددون فى تقديم أرواحهم للوطن .. فيديو

قال اللواء دكتور إيهاب يوسف، الخبير الأمني، وأمين عام جمعية الشرطة والشعب، إن المواطنين المصريين لديهم القدرة على إدراك أن الفترة الحالية تستوجب تماسك الشرطة والشعب كأيدي واحدة ضد الفساد والخراب.





وأضاف اللواء إيهاب يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن رجال الشرطة هم مشروع شهداء لأنهم يقدمون أرواحهم دائما فداء للوطن مقابل حماية الأراضي المصرية ضد أي عنف أو خراب.





وتابع الخبير الأمني، أن المقابل المادي للشرطة المصرية لم يكن مجزيا كما يظن البعض لانهم يقدمون ارواحهم فداء للوطن وبدون أي خوف.





وأوضح أمين عام جمعية الشرطة والشعب، أن اليوم كان هناك تواجد أمني عادي وليس بكثافة كما أدعي الكثيرون، مضيفا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعي من السابق.





وأشار إلى أن، وزارة الداخلية فعلت الكثير من المبادرات منها مبادرة كلنا واحد لخدمة الشعب المصري وتخفيف صعوبات الحياة عليهم.