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رياضة

أمير مرتضى: توقيع عقوبة مالية على شيكابالا.. وكارتيرون يريد كاسونجو

السبت 25/يناير/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه سيتم توقيع عقوبة مالية على قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا بسبب وضع اسم نجله على القميص في مواجهة مازيمبي الكونغولي.

وأضاف المشرف على الكرة في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك: "سوف يتم توقيع عقوبة على اللاعب حسب اللائحة، لكني أعلم أن هذا خطأ غير مقصود من شيكابالا، لكن يجب أن يتم معاقبته مثلما سيطبقها الاتحاد الأفريقي على النادي".

وأكمل أمير مرتضى: "عندما يتم تسجيل أسماء اللاعبين في سجلات الاتحاد الإفريقي، يتم ذلك باسم جواز السفر، واسم شهرة اللاعب، وهو الاسم الذي يجب وضعه على القميص وليس أي اسم آخر مثلما فعل اللاعب".

كشف أمير مرتضى المشرف العام أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق شعر بالام بسيطة قبل مباراة مازيمبي الكونغولي بالأمس بدوري أبطال افريقيا. 

وأكد: " كارتيرون فضل إراحة بن شرقي وعدم البدء به حتى لا تتفاقم الإصابة، واللاعب بكى بسبب عدم مشاركته في التشكيل الأساسي".

وأكمل أمير "كارتيرون أكثر المدربين الذين قاموا بالتدوير في اللاعبين ومحمد عنتر سيحصل على فرصته".  


وأضاف " لائحة الكاف ستطبق على شيكابالا وسيعاقب من جانب الاتحاد الافريقي لوضع إسم آدم بدلا من شيكابالا على قميصه". وأشار إلى أن الجهاز الفني سيحدد قراره في الساعات المقبلة بخصوص المقعدين في افريقيا والمفاضلة بين جنش وإمام عاشور وأحمد عيد.

وأضاف "كاسونجو نفذ أكثر من ٧٠٪ من البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني وكارتيرون يرغب في الدفع به بالوقت المناسب وتحقيق أكبر استفادة منه".
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