الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ295 على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ295 على التوالي، بمزيد من الاقتحامات، وتفتيش للمنازل، وإعاقة حركة تنقل الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع نابلس في مدينة جنين، وأعاقت حركة المركبات، ومنعتها من المرور، واستجوبت السائقين، ودققت في هوياتهم، كما اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين، وداهمت منزلا، وفتشته.

في سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، كما انتشلت طواقم الإنقاذ شهيدين من تحت أنقاض منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.