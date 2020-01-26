أهالي عزبة أبو كيفو بالبحيرة يستغيثون لبناء مدرسة تخدم القرى.. صور

ناشد المواطن على سيد أحمد عبد الحليم من أهالى عزبة أبو كيفو بقرية المهدية بالبحيرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بسرعة بناء مدرسة بالعزبة .





ويقول فى رسالته: تبرعت بقطعة أرض لإقامة مدرسة تعليم أساسى سنة 2013 وتم الانتهاء من جميع الإجراءات وحتى الآن لم يتم البناء والمدرسة من المفترض أن تخدم عزب كثيرة منها أبو كيفو المحاصيل ومحمد اب النصر والمنشية والوهيدى وغيرها حيث إن أقرب مدرسة ابتدائي تبعد عنا حوالى ٤ كيلو وأقرب مدرسة اعدادى تبعد عنا حوالى 10 كيلو مترات.





وأضاف : لابد من التخفيف على الطلاب السير لمسافات طويلة ببناء هذه المدرسة .





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