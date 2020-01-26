اعتمد عليه الفراعنة.. عالج هشاشة العظام بملعقة من هذا الخليط

إذا كنت تعانين من آلام العظام، عليك بتناول ملعقة من هذا الخليط للقضاء والتخلص من آلام هشاشة العظام، بشرط ألا تكوني تعاني من مرض السكر.





قال الدكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية، عضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة، أنه يشترط البعد التام عن المشروبات الغازية لأنها سبب رئيسى فى هشاشة العظام وخاصة لدى الأطفال، مع الحرص على ممارسة الرياضة، موضحا أن هناك مكونين طبيعيين يكونا عوضا عن الأدوية .

الكركم والعسل :



