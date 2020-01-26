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فن

بعد الحلقة السادسة من ختم النمر .. نسرين طافش لجمهورها: يا ترى مين مريم

الأحد 26/يناير/2020 - 02:41 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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كريم ناصر
نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات انستجرام. 

وكانت الصورة من مسلسل ختم النمر، الذى يعرض حاليا باحدى القنوات الفضائية. 

وعلقت نسرين على الصورة قائلة: "خلصت الحلقة السادسة من مسلسل ختم النمر ولسة اللي جاى من الحلقات نار"، وطرحت سؤالا على جمهورها: "ياترى مين مريم". 

ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، تامر شلتوت، ومجموعة من الفنانين الشباب.

وكان آخر أعمال نسرين طافش فى مصر مسلسل "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وطرح فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، للنجم كريم عبد العزيزوغادة عادل وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وقدمت شخصية "فريدة" خلال الأحداث، للمخرج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتاروخاضت به أولى تجاربها فى السينما المصرية.

 
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