سعر ومواصفات فولفو volvo xc60 موديل 2020 ..صور

أعلن وكيل فولفو volvo في مصر عن طرح موديلات جديدة 2020 من السيارة فولفو xc60 التي تتميز بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي أقوة 245 حصان وتنقل القوة الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك ستبترونيك من 8 سرعات، ونقدم لكم أسعار السيارات الـ فولفو من خلال التقرير التالي:



وتأتي السيارة فولفو xc60 واسعة في الداخل وتستوعب 5 ركاب مع امكانية حمل الحقيبة الخلفية للسيارة أمتعة وأغراض تتسع الي 505 لتر تزيد الي 1432 لتر بطي المقاعد الخلفية للسيارة .



وتأتي السيارة فولفو xc60 بالعديد من وسائل الأمان منها الايرباج وفرامل ABS وEBD ونظام الاتزان والاستقرار الالكتروني ESP مع نظام طوارئ فرامل والحفاظ على الحارة المرورية. وتطرح السيارة في مصر في الوقت الحالي بالأسعار التالية :

volvo xc60 أول فئة 990 ألف جنيه.

volvo xc60 ثاني فئة مليون و90 ألف جنيه.