خبير مصري عالمي يجري عملية نادرة في وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة الزقازيق

قام البروفيسور أحمد حاكم سليمان، أستاذ واستشاري جراحات الأوعية الدموية في ألمانيا بإجراء عملية نادرة بالأشعة التداخلية لعلاج تمدد بالشريان الأورطي عن طريق تركيب دعامة تحت الأشعة ودون اللجوء للجراحة التقليدية أو فتح المريض وقد تمت العملية بنجاح في وحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة الزقازيق عن طريق فريق مشترك بين قسمي الأشعة وجراحة الأوعية الدموية. التداخلية





وصرح الدكتور إبراهيم لبدة رئيس قسم الأشعة بأن قسم الأشعة يشهد نجاحات مستمرة وتطويراً في الآونة الأخيرة لكل وحداته وخاصة وحدة الأشعة التداخلية والتي تتم بها كل التقنيات التي تجري بمثيلاتها في جامعات كبيرة داخل وخارج مصر كما أن التعاون بين الأقسام يصب في مصلحة المريض بالأساس.





ونوه الدكتور أيمن سالم رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بأن تلك الجراحات النادرة تتم بكفاءة عالية في مستشفيات الجامعة وتعتبر تلك الحالة الثالثة التي تتم في الجامعة في السنوات الأخيرة وفي نفس الوقت أول حالة تتم بدون اللجوء للجراحة التقليدية مما يقلل من فترة مكوث المريض بالمستشفى ويقلل من نسبة المضاعفات.





وأوضح الدكتور أحمد عوض بيصار مدرس الأشعة التداخلية بجامعة الزقازيق أن تخصص الأشعة التداخلية يعتبر من أحدث تخصصات الطب وأكثرها تطورا واليوم في مستشفيات الجامعة نقوم بإجراء عمليات غير تقليدية لعلاج أمراض عديدة مثل أورام الكبد والآلام المختلفة ونزيف الدماغ كما أن لدينا أول فريق علمي في مصر بالتعاون مع قسم جراحة الأوعية الدموية لعلاج تشوهات الأوردة والشرايين.





يذكر أن البروفيسور أحمد حاكم سليمان من خريجي جامعة الزقازيق وهو أحد أهم جراحي الأوعية الدموية في ألمانيا ويقوم بزيارات عديدة متطوعا لإجراء جراحات معقدة وتدريب فرق العمل في تلك العمليات.



