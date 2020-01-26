رئيس جامعة المنوفية يرأس اللجنة التنفيذية لإدارة مشروع البروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماعا مع اللجنة التنسيقية التنفيذية لإدارة مشروع البروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية برئاسته وعضوية نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور صبحى شرف عميد التربية، الدكتور محمود فوزى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هبه الغتمى مدير مركز تعليم الكبار وممثل اللجنة، ومن هيئة تعليم الكبار المدير العام لهيئة تعليم الكبار فرع المنوفية ومنسق الهيئة.





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يأتى هذا الاجتماع فى ضوء بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس الأعلى للجامعات لتعميق الشراكة مع الجامعات المصرية فى القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية، ومتابعة لما قامت به جامعة المنوفية فى هذه القضية وتكون هذه اللجنة حلقة وصل بين الجهود المبذولة فى كليات الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار فى القضاء على الأمية فى المحافظة من خلال توظيف واستثمار الكوادر الطلابية وتعزيز مشاركتهم المجتمعية فى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة كافة التحديات.





كما تناول الاجتماع متابعة أعداد الأميين ومن تم محو أميتهم ونسب مشاركة الطلاب بالمشروع القومى لمحو الأمية، وسبل زيادة المشاركة الطلابية، والتواصل بين منسقى الكليات، والتركيز على كليات التربية والتربية النوعية والآداب والتربية للطفولة المبكرة كونها ذات صلة فى طرق التدريس.