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مرأة

مش هتصدقي.. حفاضات إلكترونية بـ الواي فاي وإنذار

الأحد 26/يناير/2020 - 06:09 م
مش هتصدقي .. حفاضات
مش هتصدقي .. حفاضات إلكترونية بـ الواي فاي وإنذار
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رضوى حسام

تتطور التكنولوجيا بشكل كبير في جميع المجالات، ومنها ما ييسر العديد من الامور الحياتية على كثير من الاشخاص، وتعد الحفاضات الإلكترونية اخرتطورات التكنولوجيا التي سهلت الامر على العديد من الامهات.

انتشر في الفترة الاخيرة كثير من الاعلانات على مواقع الانترنت التي تكشف عن حفاضات إلكترونية تعمل بنظام الوايفاي وترسل إنذار عندما يكون الطفل مبتل او يحتاج إلى تغير الحفاضة.

مما وفر على كل الأمهات متابعة حفاضات الأطفال بإستمرار وعدم معرفة الوقت المناسب لتغيرها، فتعد كل هذه المعاناة دافع رئيسي للشركات الاجنبية لابتكار حفاضات الكترونية بجرس إنذار لتنبيه الأمهات.

وكشف موقع " pcmag" ، عن حفاضات ترسل إشعارًا عندما يكون طفلك مُتسخا، ويعد انه أول نظام رعاية الكل في واحد متصل في العالم يساعد الآباء على متابعة التطورات اليومية، ومراقبة طفلهم حتى يتمكنوا من رؤية الأنماط الناشئة وإنشاء روتين مناسب ونظيف.

وتتصل الحفاضات الإلكترونية بجهاز استشعار ذكي يتصل بحفاضات طفلك ويرسل إليك إخطارًا عند ذهابه إلى الحمام، مما اثار قلق الكثير من الاشخاص حيال تأثير الواي فاي على صحة الاطفال، ومدى خطورة الذبذبات الالكترونية عليهم. 
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