بمناسبة عيد الشرطة الـ 68 رئيس جامعة المنيا يكرم القيادات الأمنية

قام الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، بزيارة للقيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة المنيا؛ لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ68، قدم خلالها درع الجامعة إلي كلٍ من اللواء خالد شلبي مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، والعميد محمود صبري مفتش الأمن الوطني بالمنيا، والعقيد مصطفى خليل الأمن الوطني بالمنيا؛ وذلك تقديراُ لمجهوداتهم، ولدور رجال الشرطة، ضباط وأفراد بمديرية أمن المنيا، في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وحماية الجبهة الداخلية، والتصدي، وتنفيذ القانون تجاه أي مخططات تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره.









رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة، الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



