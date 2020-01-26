تعليم أسوان تطالب بالدقة في رصد نتيجة الشهادة الإعدادية.. صور

أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على ضرورة متابعة أعمال تقدير ورصد درجات الشهادة الإعدادية، والتنبيه على الجميع بإلتزام الدقة والموضوعية والشفافية فى أعمال التقدير والرصد تمهيدًا لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.





وأشار الدكتور السيد الفيومى فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يتم متابعة كنترولات الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقيًا .





وشدد الفيومى قائلًا : على الجميع ضرورة عدم إعلان نتيجة الصفين إلا عن طريق الوزارة تنفيذًا لتعليمات الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين .





وحرص الدكتور السيد الفيومى على تقديم الشكر والتقدير لجميع من ساهم فى أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال فترة إنعقاد العملية الامتحانية التى شهدت تقديم كافة الإمكانيات اللوجستية أو غيرها لإخراجها على أكمل وجه .





كما خص وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالشكر فريق عمل المديرية والإدارات أعضاء غرف متابعة أعمال امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى (العام) ومنحهم (شهادات تقدير) تقديرًا لجهدهم المبذول .