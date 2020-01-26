استشاري حساسية ومناعة يقدم نصائح للمصريين المسافرين بالخارج لتفادي فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إن البرد العادى يكون أخف في الأعراض وينتشر في الشتاء وياتي الي الاشخاص الذين لديهم المناعة ضعيفة او وزنهم زائد أو الكبار في السن أو الأطفال الصغار كما أن الفيروس المنتشر في السعودية مايرز أو المنتشر في الشرق الأوسط يأتي الى الاشخاص الذين لديهم المناعة ضعيفة.





وأضاف مجدى بدران خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي، أن فيروس كورونا الجديد مصدر العدوى به غير محدد ويشمل فئات عمرية مختلفة، منوها بان هناك شك بأنه يسبب تدهور في الحالة التنفسية وارتفاع في درجة الحرارة.





وأوضح مجدى بدران ، أن المصريين المسافرين من الممكن أن يلتقوا بأحد الأشخاص القادمين من مدينة وهان الصينية وهي المدينة التي ينتشر فيها الوباء بسبب انتشار الحيوانات البرية أو الحيوانات المذبوحة.





وأشار مجدى بدران ، إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بتدهور في الجهاز التنفسي والسعال الجاف وارتفاع في درجات الحرارة وعدم القدرة على التركيز يجب عليهم الاتصال بالمستشفيات.





واستكمل مجدى بدران ، أن المواطنين المصريين بالخارج يجب أن يظلوا هناك فترة ويجب عليهم ارتداء الماسك عند الخروج من باب المنزل أو العمل.