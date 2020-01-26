أخبار التوك شو| الصحة تكشف حقيقة دخول مرض كورونا مصر.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة.. ولقاء مع أول عارضة أزياء من قصار القامة.. فيديو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.









أكد السفير جيفري آدامز السفير البريطاني بمصر أن الدكتور مجدي يعقوب مثال رائع لطبيب مصري موهوب في المملكة المتحدة ويقوم بالعمل في مصر وبريطانيا وكلتا البلدين استفادوا منه.





وأوضح السفير البريطاني خلال لقائه مع فضائية mbc مصر أن التعاون في قطاع التعليم بين بريطانيا ومصر من أهم أولوياتنا وكل عام نحتفل بشراكتنا المتميزة في تبادل الطلاب والأساتذة، لافتا إلى سعادته بالاحتفال بخريجي المملكة المتحدة في عام 2020 بمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والبروفيسور مجدي يعقوب البطل في بريطانيا ومصر.









قال أشرف عامر مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال بوزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة حماية الأطفال والكبار بلا مأوى حققت نجاحا كبيرا الفترة الماضية.





وأوضح أشرف خلال لقائه ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية MBC مصر، أن الحملة بدأت في 2017 مع أطفال بلا مأوى كمرحلة أولى وتمكنت من إنقاذ عدد كبير من الأطفال المشردين.









قالت الإعلامية رشا مجدى، إن الصين أعلنت ان هناك 41 شخصًا توفوا بسبب فيروس كورونا الجديد، فيما أصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم، وفى الوقت ذاته تسارع السلطات الصحية فى شتى الدول لمنع انتقال الفيروس بين مواطنيها.





وأضافت الإعلامية رشا مجدى، عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه ارتفعت حصيلة قتلى فيروس كورونا في الصين إلى 41 شخصا، وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 26 حالة وفاة و881 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد (2019- إن سي أو في)، مؤكدة ان كل حالات الوفاة التى سجلت حدثت فى مقاطعة " أوهان" الصينينة والتى تعتبر مركز تفشي الفيروس.









قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة يكون أقل من معدلاتها خلال فترات الليل، حيث تتراجع درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، لافتة إلى أنه يكون هناك ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة فى الصباح الباكر، حيث تصل درجات الحرارة فى النهار إلى 17 درجة.





وحذرت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، من الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية ونصحت بالقيادة بهدوء على الطرق.









أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أى حالة مصابة بالفيروس داخل البلاد، لافتة إلى أن كل الحالات التى خضعت للحجر الصحى منذ أكثر من يوم بعد إصابتها بارتفاع درجات الحرارة لم يثبت إصابتها بالفيروس.





وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن مصر أول دولة استجابت لتحذير منظمة الصحة العالمية وأصدرت توجيهاتها برفع درجة الاستعدادات، مشيرة إلى أن الحجر الصحى فى مطار القاهرة يعتبر ضمن اول 3 مطارات فى العالم رفعوا درجات الاستعدادات القصوى وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.









قالت نسمة يحيى أول عارضة أزياء من قصار القامة إنها اتجهت لتصميم الأزياء في البداية نتيجة لعدم توافر مقاسات خاصة لها في محلات ومصانع الملابس في الأسواق.





وتابعت نسمة خلال لقاء لها ببرنامج صباح الورد المذاع علي فضائية TEN : في الأول كنت بشتري القماش وأفكر في التصميم اللي ممكن اعمله وبعدين بروح لحد يقدر ينفذ اللي أنا مصمماه والبس التصميم واتصور وانشره علي فيسبوك.



