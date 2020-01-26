بعد إعلان مرتضى منصور ترشحه.. مطلب مهم من سامح عاشور للجمعية العمومية للمحامين

دعا سامح نقيب المحامين، جميع المحامين لحضور احتفالية وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة، الأربعاء المقبل، مشددا على أن الأكاديمية بداية جديدة في تاريخ النقابة، حيث ستصبح شرطا للقيد بجداولها عقب اجتياز الدراسة لمدة سنتين، وستجعل القيد بجداول نقابة المحامين أعز من الانضمام للقضاء.





وطالب "عاشور"، كافة المحامين بالحفاظ على ما تحقق من إنجازات، وفي مقدمتها تنقية الجداول من غير المشتغلين، ومواجهة غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات مما أسفر عن زيادة كبيرة للمعاش والعلاج.





وناشد عاشور الجمعية العمومية بعدم دعم أي مرشح عارض القرارتها المتعلقة بتنقية الجداول والتعليم المفتوح، وجاء ذلك بعد تردد الانباء عن ترشح أكثر من اسم لمنصب نقيب المحامين أبرزهم مرتضى منصور .





وأعلن "عاشور"، أن الأسبوع المقبل سيشهد وضع حجر أساس نادي المحامين الرياضي بالتجمع الخامس، مردفا: "نسعى لاسترداد قطعة الأرض المخصصة للنقابة بمدينة 15 مايو لإنشاء ناد عليها يخدم محامين حلوان، على أن يدار النادي بشكل استثماري يدر موارد مالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية".