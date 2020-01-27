البنك الأهلي: مبادرات المركزي مهمة لدعم وتطوير الصناعة والسياحة

عقب يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، على المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بتوجيهات من الرئيس السيسي لدعم الاقتصاد، وتطوير قطاع السياحة، وتنشيط الصناعة والتصدير.





وأكد أبو الفتوح خلال تصريحات تلفزيونية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن هذه المبادرات في منتهى الأهمية، فالصناعة بدون التصدير ما كان ستحدث استدامة في النجاح الاقتصادي، الذي حدث الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الإدارة السياسية والاقتصادية كانت تعي أهمية دعم الصناعة، لأنها شعرت بأن معدلات النمو في هذا القطاع غير كبيرة بالشكل الكافي.



