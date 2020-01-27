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توك شو

زينة متأثرة: قابلت ظلم كتير محدش يتحمله.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت الفنانة زينة، إن شخصيتها إختلفت كثيرا خلال الـ 7 سنوات الأخير، موضحة:قابلت ظلم كتير محدش يتحمله".

وأوضحت زينة خلال حوارها مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"أنا كنت شخصية غير مسئولة وكان كل هدفى هو التسوق والسفر، ولكن بعد مجئ اولادى أصبحت أكثر عقلانية وإتزانا".

وتابعت: "أنا دلوقتى مسئولة من أولاد ومسئولة أنى اعيشهم فى مستوى كويس وأعلهم كويس".

وعن فيلم الفلوس، أشارت «زينة» إلى أن المقالب بين تامر حسني وخالد الصاوي خارج الفيلم كانت أكثر من داخل الفيلم، وخالد الصاوي دائما كان يختفي ويقول انه لم ياتي إلى الفندق، مؤكدة أن العمل مع خالد الصاوي ممتع وهو شخصية طيبة جدا.

ولفتت إلى أن خالد الصاوي ممثل عظيم ومحمد سلام كويدان كبير وهو خفيف الظل حتى في الحياة الطبيعية وقنبلة ضحك وبيكسر الدنيا، مشيرة إلى أن عائشة بن أحمد فنانة جميلة تشبة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي وهي صغيرة.

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