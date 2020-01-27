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فن

ضعف نظر.. أحدث كليبات ملحم زين من مسلسل العودة

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:02 ص
ملحم زين - ضعف نظر
ملحم زين - ضعف نظر
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سعيد فراج
طرحت شركة بلاتنيوم ريكوردز، أحدث أعمال الفنان اللبناني ملحم زين، فيديو كليب بعنوان «ضعف نظر» بعد أن تم طرح أغنية الكليب تترًا لمسلسل «العودة». 

كليب بعنوان «ضعف نظر» من كلمات: علي المولى، وألحان: محمود العيد، وتوزيع موسيقي: جيمي حداد، وإخراج: ايلي السمعان، وإنتاج شركة بلاتنيوم ريكوردز. 

كان ملحم زين، طرح مينى ألبوم بعنوان "ملحم 2019" يتضمن 5 أغنيات جديدة باللهجة اللبنانية، وهى: "صفى قلبى"، "قولوا"، و"مدرى شو بنى"، و"لهون وبس"، "من مدة".

"مدرى شو بنى" من كلمات فادى أبو خليل، ومن ألحان سليم محمد سلامة، وتقول كلماتها: لحظة بتمرق ع غيابك.. عم تمرق سنة.. تعبت من الصبر.. ساعات العمر.. هون الدنيا وقفت تركت.. نقطة ع السطر.. بتعرف إنه بواب الدنيا بوجى مقفلة.. والروح اللى جوا قلبي منا لإلى.. أنا عم بشكيلك قهرى".
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